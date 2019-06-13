2019-06-13T13:24:34+03:00
Происшествия

Бывший руководитель администрации Рязани Сергей Карабасов находится в ИВС

Избирать меру пресечения экс-чиновнику будут в Басманном суде столицы
Константин МОГИЛИН
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Задержанный сегодня ночью в столичном аэропорту Внуково Сергей Карабасов в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания. Об этом «Комсомолке» рассказал адвокат экс-чиновника Эдуард Видакас.

- После задержания, которое произошло около 2 часов ночи, мой подзащитный воспользовался правом на телефонный звонок. Он позвонил супруге, которая вернулась с ним из отпуска, а уже она связалась со мной.

Также защитник сообщил, что уже были проведены первые следственные действия, а судебное заседание об избрании меры пресечения состоится 14 июня в Басманном районном суде Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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