2019-06-14T13:52:54+03:00
Общество

Сергея Карабасова взяли под стражу и на два месяца отправили в СИЗО

Рязанского чиновника обвиняют в мошенничестве
Александр ЕФАНОВ
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Позировать для фотографов Сергей Карабасов привык, еще будучи чиновником. Фото: Александр ЕФАНОВ.Позировать для фотографов Сергей Карабасов привык, еще будучи чиновником. Фото: Александр ЕФАНОВ.
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14 июня в Басманном районном суде Москвы взяли под стражу бывшего руководителя администрации Рязани Сергея Карабасова. Его обвиняют по статье 159 ч.4 УК «Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Напомним, чиновника задержали 13 июня в три часа ночи в московском аэропорту Внуково. Экс-мэр с семьей вернулся из отпуска в Турции и сразу попал в руки следователей Центрального управления СК России. Его обвиняют в мошенничестве при установлении детской площадки в Лесопарке.

В зал суда экс-мэра привели в наручниках. Фото: Александр ЕФАНОВ.

В зал суда экс-мэра привели в наручниках. Фото: Александр ЕФАНОВ.

В суде следователь сообщил, что Карабасов свою вину не признает, считая что нарушений при заключении контракта на установку не было.

– Может оказывать давление на свидетелей и других участников преступления, – заявил представитель СК РФ, попросив суд заключить экс-главу горадминистрации под стражу на два месяца.

– Все в рамках закона и обосновано, поскольку есть лица, напрямую указавшие на Карабасова. Есть и другие доказательства его вины. Следственные действия еще не завершены, поэтому считаю, что в качестве меры пресечения нужно избрать заключение под стражу, – сказал прокурор.

Сергей Карабасов в свою очередь с этим не согласился, отметив, что может жить как в рязанской, так и в московской своей квартире, следствию при этом пообещал не мешать.

По словам же адвоката чиновника, объективных данных для его заключения под стражу нет: «Указано, что обоснованность подтверждена материалами, но это голословно».

– Нет объективных данных, что Карабасов может угрожать работе следователей. Мой подзащитный нейтрально относится к уголовному делу, положительно характеризуется на месте работы, к тому же воспитывает несовершеннолетнего ребенка, – заявил адвокат Эдуард Видакас..

– Он имеет сильное влияние на подчиненных, может скрыться за границу, – ответил на это следователь.

– Я готов сдать загранпаспорт, – тут же отреагировал Сергей Карабасов. – Я был исполняющим обязанности, поэтому были сложности. У меня несколько десятков подразделений, а Ковалев интерпретирует свои ошибки… в свою пользу. Фирма Пузанова давно работает в области и хорошо себя зарекомендовала. Никаких мошеннических схем не было и не могло быть, денег я не получал. Мне нет смысла обманывать и скрываться, – заявил Карабасов.

По словам адвоката, для Сергея Карабасова уголовное дело было неожиданностью. Фото: Александр ЕФАНОВ.

По словам адвоката, для Сергея Карабасова уголовное дело было неожиданностью. Фото: Александр ЕФАНОВ.

Ранее по этому же делу под домашний арест отправился начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев, а подрядчик – директор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов взят под стражу.

Ковалев во время допросов пояснил, что акт приемки детской площадки подписывал исключительно по поручению непосредственного начальник - и.о. главы администрации Сергея Карабасова.

Басманный суд в итоге принял решение отправить Карабасова под стражу. В СИЗО он пробудет минимум до 13 августа.

Из зала Басманного суда Сергея Карабасова вывели в наручниках.Под стражу экс-главу горадминистрации Рязани отправили 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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