2019-06-05T12:03:21+03:00
Происшествия

Следователь ходатайствовал о домашнем аресте рязанского управленца Игоря Ковалева

Бывший и.о заместителя главы администрации обвиняется в мошенничестве с «исчезнувшим» детским городком
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Фото: Александр ЕФАНОВ.Фото: Александр ЕФАНОВ.
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5 июня в Басманном районном суде Москвы состоялось заседании по избранию меры пресечения для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева. Его после визита столичных следователей в город на Оке заподозрили в мошенничестве с якобы исчезнувшим из Лесопарка детским городком, хотя местные правоохранительные органы в результате проверок признаков преступлений не обнаружили.

Представитель Следственного комитета ходатайствовал о заключении Ковалева под домашний арест на два месяца – до 3 августа. По его словам, Ковалев, осенью 2018-го исполнявший обязанности заместителя главы администрации, «вступил в сговор с неустановленными лицами», в результате чего подрядчику передали деньги за фактически невыполненные работы (по всей видимость, речь об установке игрового оборудования). Прокурор ходатайство поддержал.

Сам Ковалев признал вину частично и возражать против домашнего ареста не стал. В свою очередь, адвокат попросил приобщить к делу документы о состоянии здоровья жены и матери подзащитного, а также другие материалы - положительные характеристики, сведения о наградах и т.д.

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«Ну что можно найти у честного и порядочного человека?», таким вопросом задался в разговоре с «Комсомолкой» адвокат Сергей Кочетков. Он напомнил, что рязанский СК, изучив ситуацию с детским городком, ничего противозаконного не обнаружил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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