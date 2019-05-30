В Рязани приняли отставку градоначальника и объявили конкурс на нового главу

30 мая в Рязани состоялось знаковое заседание городской Думы, на котором депутаты приняли отставку градоначальника Сергея Карабасова. Он руководил местной администрацией с сентября 2017 года, и все это время – в статусе заместителя главы и исполняющего его обязанности.

Главу назначат областные власти?

Пожалуй, так долго областной центр не оставался фактически обезглавленным еще никогда. Сменился состав народных избранников вместе с главой муниципального образования, снимались и назначались руководители структурных подразделений и муниципальных учреждений, а конкурс на полноценного сити-менеджера так и не провели.

И вот одновременно с новостью об уходе Карабасова пришла и новость о запуске конкурсной процедуры. Завершиться она должна 6 сентября 2019 года. Всенародные выборы мэра в Рязани отменили в 2004 году, отдав специально формируемой комиссии право оценивать кандидатов, а гордуме – их утверждать. Но влияют ли местные депутаты на окончательное решение в реальности?

Взять пример предыдущего главы администрации Олега Булекова. На эту работу единоросс пришел из правительства области, где был аж первым заместителем председателя, то есть, по сути, пошел на понижение. Интриги во время того конкурса не было и в помине, и вряд ли стоит ждать ее теперь.

Олег Булеков передал кресло Сергею Карабасову в сентябре 2017 года.

Уже известно, что в состав конкурсной комиссии от гордумы включили Юлию Рокотянскую, Сергея Еремина, Татьяну Климову (все – «Единая Россия»), Эвелина Волкову (КПРФ) и Дмитрия Панкина (ЛДПР). Еще пять человек будут представлять кабинет министров, а значит именно от их мнения (скорее всего, солидарного) будет зависеть выбор в пользу того или иного кандидата. К слову, недавно команда губернатора Николая Любимова отобрала в свой кадровый резерв 30 человек, после чего сам глава региона заявил о грядущих изменениях в исполнительной власти. Версий, кто может заменить Карабасова, множество, но ни одна из них пока не подкреплена конкретными фактами.

До окончания конкурсной процедуры исполнять обязанности главы администрации будет Елена Сорокина, которая является одним из заместителей. Судя по всему, заменять Карабасова она начала еще до последнего рабочего дня руководителя. Накануне Сорокина представляла городскую исполнительную власть на совещании по поводу нашумевшего водоема «Дикая утка», хотя в качестве заместителя она курирует социальный блок.

Администрация Карабасова и громкие скандалы

Кстати, история с «Дикой уткой» - озером, которое оказалось на частной земле, не существует по документам и может исчезнуть вовсе, должна стать одной из строчек в резюме Сергея Карабасова, как бы она не закончилась. Хотя вопросом, дошедшим до Владимира Путина и попавшим под пристальное внимание губернатора, занимается министерство природопользования, экс-градоначальник свою позицию так и не проявил.

Постеснялся внимания общественности Сергей Юрьевич и во время свежего скандала с детским городком, «исчезнувшим» из излюбленного места отдыха горожан – Лесопарка. Оказалось, что администрация втихую изменила проект благоустройства, за который голосовали горожане, и перенесла игровое оборудование в другое место. Активисты утверждают, что оно даже не было смонтировано на своем «законном» месте, хотя работы подрядчику оплатили полностью. Высказать свою версию чиновники удосужились лишь тогда, когда разобраться во всем поручил президент.

Когда случился скандал с "исчезнувшей" детской площадкой, Карабасов дал комментарий только одной съемочной группе.

Также на период работы Карабасова пришлось переданное теперь на федеральный уровень дело о коррупции в муниципальном предприятии «Детское питание», где обнаружили многочисленные нарушения при проведении закупок, организации поставок продуктов и, собственно, питания школьников. В числе фигурантов – руководитель аппарата администрации Рязани Сергей Пашкевич. В марте уже самого Карабасова «на беседу со следователем» увезли люди в масках. Причина такого внимания к его персоне так и осталась неизвестной.

В заслугу Карабасову при этом ставят внимание к массовому спорту, особенно баскетболу. Он организовывал в Рязани фестиваль «Железка Streetball Challenge» и приложил руку к созданию центра уличного спорта «Под мостом». Внешний облик города, по мнению многих, тоже менялся к лучшему – у зданий появлялась подсветка, над улицей Почтовой зажглось «Звездное небо»…

Хозяйственные проблемы тем временем всплывали одна за одной. Самые обсуждаемые из них – банкротство муниципального автобусного перевозчика «Автоколонны 1310» и уборка города минувшей зимой, которая вызвала множество справедливых претензий как у простых горожан, так и у представителей власти.

Теперь очевидно, что у Рязани появится новый руководитель. Витавший в воздухе вопрос, будет ли Карабасов участвовать в конкурсной процедуре и избавляться от приставки и.о., отпал сам собой.

СПРАВКА «КП»

Сергей Карабасов – уроженец Москвы, выпускник МГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал он в аппарате депутата Мосгордумы, а в 2011 году перебрался в структуру администрации Рязани из управы столичного района Перово. С 2013-го вотчиной Карабасова стал Клепиковский район, где он возглавил местную администрацию. Полтора года (с 2016-го), перед тем как стать и.о. градоначальника, он пробыл министром – сначала лесного хозяйства, затем природопользования.