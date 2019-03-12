Задержан и.о. главы администрации Рязани Карабасов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-12T10:36:50+03:00

Люди в масках увели из здания примерно в 9.30

Изменить размер текста: A A

И.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова задержали 12 марта представители силовых структур. Об этом сообщил нашему изданию информированный источник.

В начале рабочего дня его вывели люди в масках и, посадив в микроавтобус, увезли. Сергей Карабасов исполняет обязанности главы администрации с сентября 2017 года.

Напомним, что накануне, 11 марта, была задержана и отпущена этим же вечером гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов Марина Бондарева. Как связаны эти два события, источник не прокомментировал.

ИСТОЧНИК KP.RU