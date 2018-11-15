Рязанский губернатор предложил реорганизовать деятельность МП «Детское питание»

В четверг, 15 ноября, состоялся брифинг по проблеме организации питания в школах Рязани. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и ИО прокурора региона Алексей Дикарев озвучили выявленные в ходе проверок нарушения и рассказали о планах по решению проблемы детского питания.

«Идеальных школ в плане организации питания у нас нет»

Напомним, в октябре в отношении бывшего директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого возбудили уголовное дело по подозрению в получении миллионной взятки от поставщика продуктов. Почти на два месяца его отправили под арест. Вскоре в деле появился новый фигурант – Александр Зайкин, представившейся советником мэра. По подозрению в организации получения крупной взятки суд также отправил его в СИЗО. Тем временем в рязанских школах начались рейды межведомственной комиссии и прокурорские проверки.

Еще в августе Контрольно-счетная палата региона выявила ряд нарушений при проверке МП «Детское питание» как в сфере проведения закупок, так и в соблюдении трудового законодательства, необоснованности расходов.

- Как только стало возможным не мешать следствию, мы начали проводить открытые рейды по школам. Создали межведомственную группу, куда вошли специалисты Роспотребнадзора, контролирующих и надзорных органов, Главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области и администрации Рязани, - пояснил Николай Викторович.

Проверка показала, что «Детское питание» закупало продукцию у ЗАО «Рязанское молоко» и других поставщиков по завышенным ценам. Так, разница в цене в сравнении с другими поставщиками составила от 209 тысяч до 3,3 млн рублей. Также не оказалось документов о качестве и безопасности на продукцию ООО «Соколовские колбасы» и ООО «Юг роскошной промышленности». Возникла путаница с ветсвидетельствами куриного мяса от «Бест френд». Также вызвал недоумение выбор поставщика хлебобулочной продукции из Подольска, при том, что в Рязани работает несколько крупных хлебозаводов.

На данный момент прокуратура провела проверки в восьми рязанских школах: №№ 47, 19, 58, 72, 73, 75, 17 и лицее № 4. Проверяли по двум направлениям: закупка продуктов и соблюдение санитарных норм. Нарушения обнаружили в каждой из школ!

- В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения в соблюдении санитарных требований, как правило, - нарушение правил хранения продуктов, - отметил Алексей Владимирович.

Также выявили нарушения упаковки продуктов, сроков и условий хранения (температурного режима и влажности воздуха). В столовой школ №№ 58 и 72 обнаружили плохое состояние отделки потолка и стен, а также использование пластиковой посуды в столовой. Школам поручили устранить нарушения, а в отношении пяти должностных лиц возбудили административные дела.

Как заверил в ходе брифинга, проверки пройдут во всех без исключения рязанских школах.

- Скорее всего, идеальных школ в плане организации питания у нас просто нет, - предположил губернатор.

«Полная бесконтрольность и безнаказанность»

Прокуратура также нашла массу нарушений в сфере организации закупок в МП «Детское питание». Процедуру проводили в соответствии с разработанным еще 29 декабря 2017 года (при прежнем директоре) Положением. Предприятие использовало как конкурентные, так и неконкурентные процедуры закупки у единственного поставщика.

- Начальная цена договоров обосновывалась анализом цен на аналогичные товары в регионе, при этом экономического обоснования на заключение договоров не проводилось вовсе, - отметил прокурор.

Анализ цен показал, что рязанские сельхозпроизводители продают продукцию значительно дешевле.

Помимо выбора необоснованно дорогих продуктов, МП «Детское питание» нарушило правила заключения договоров. Согласно закону при стоимости контракта с единственным поставщиком свыше 1,5 млн рублей, МП обязано согласовать этот вопрос с администрацией города. Однако директор только единственный раз попытался подать заявку в мэрию, но... отозвал ее через неделю, заключив с ЗАО «Рязанское молоко» контракт на 7,5 млн рублей. К слову, этот производитель еще в июле попал в реестр недобросовестных поставщиков, и не понятно, почему выиграл торги.

- В школу поставлялось молоко заведомо низкого качества по цене вдвое превышающей фактическую, - пояснил Алексей Владимирович.

В утвержденный план закупок на 2018 год вносилось 48 (!) изменений, что явно говорит о неэффективном руководстве.

Как пояснил прокурор, все эти нарушения стали возможны из-за пробела в местном законодательстве. Согласно закону ведомственный контроль за исполнением муниципальным предприятием проведения закупок возложены на органы местного самоуправления. Но власти Рязани до сих пор не приняли нормативно-правовой акт, который регламентировал бы порядок осуществления ведомственного контроля.

- Полная бесконтрольность, безнаказанность муниципального предприятия привела к тому, что бывший директор чувствовал себя весьма вольготно, единолично определял единственных поставщиков, - отметил Алексей Дикарев.

Передать школьное питание частникам?

- Помимо вопросов к муниципальным предприятиям, у меня очень много вопросов к руководству города, - отметил Николай Любимов.

Губернатор заявил, что в ближайшее время ждет от руководства города план по преодолению кризиса в сфере детского питания.

- Нужен ли нам МП? Как можно реорганизовать его деятельность, регламентировать и осуществлять контроль, чтобы никогда подобный ситуаций не повторялось, - отетил губернатор. - Либо вообще нужно отказаться от централизованного питания и передать в руки частным организациям.

Также глава региона предложил организовать Совет из родителей, специалистов, представителей СМИ и проводить общественный контроль питания в школах.