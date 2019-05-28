2019-05-28T17:11:27+03:00
Политика

Любимов анонсировал кадровые изменения в рязанском правительстве

Действующих управленцев и новых кандидатов оценили с помощью Российской академии народного хозяйства и госслужбы
Антон КОНОВАЛОВ
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Центральные исполнительные органы власти в Рязанской области ждут большие кадровые изменения. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на заседании кабинета министров 28 мая.

- Они [изменения] у нас будут, так устроена жизнь. Надеюсь, что все это правильно поймут, - сказал глава региона.

Действующих управленцев и новых людей правительство оценивало совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Специально организованный конкурсный отбор прошли 30 кандидатов:

- Эти люди в ближайшее время получат предложения, - цитирует Любимова пресс-служба. - Сейчас проводятся юридические процедуры для того, чтобы было соблюдено действующее законодательство.

Губернатор также обмолвился о вопросах, которые во время исследования возникали к существующим кадрам касательно уровня профессионализма и конфликтологии. Последнюю дисциплину, по словам Любимова, госслужащим предстоит изучать более предметно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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