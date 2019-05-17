2019-05-17T07:37:59+03:00
Общество

Владимир Путин обещал изучить ситуацию с рязанским озером Дикая утка

На медиафоруме ОНФ в Сочи общественники рассказали президенту об уничтожении водоема в черте города
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

16 мая на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали об уничтожении рязанского озера Дикая утка. Глава государства ответил, что ничего не знал об этой ситуации, но обещал ознакомиться.

— Я все понял, все посмотрим, — заверил Путин.

Напомним, проблема с озером «Дикая утка» возникла в прошлом году. Новый хозяин земельного участка пытается уничтожить водоем в Канищеве, который, как выяснилось, по документам и вовсе не существует. Еще в советские времена там были луга, но из-за строительства дамбы магистрали луг стало заливать, и спустя некоторое время там образовалось озеро, которое выбрали для гнездования редкие виды птиц (подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Озеро Дикая утка начали осушать

В микрорайоне Канищево начались работы по осушению водоема. В настоящее время озеро не просто засыпают землей, но и выкопали траншею для вывода воды (подробнее).

Биолог Антон Барановский об озере Дикая утка: Водоем нельзя засыпать - здесь гнездятся птицы из Красной книги

Новый хозяин участка пытается засыпать водоем в Канищеве, который, как выяснилось, по документам и вовсе не существует (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани разыскивают исчезнувшую 51-летнюю Ирину Остапенко
В Рязани мошенники обманули автомобилистов на полмиллиарда рублей
Рязанский минтранс рассказал, как идет ремонт дорог в Старожиловском районе
В администрации Рязани прокомментировали скандал с оплаченной, но не установленной детской площадкой
Глава рязанского минздрава встретился с пациенткой, которой пересадили печень
Елена Царева покинула рязанскую филармонию и народный хор
Ночью в Рязанской области обещают заморозки
Улицу Тимуровцев в Рязани перекроют почти на неделю
У рязанки украли сумку в очереди к врачу
27-летняя рязанка вошла в сотню красавиц страны по версии «MAXIM»
В Рязани открылась ретроспектива фотоклуба «Ока»
Ушел из жизни рязанский бизнесмен Лев Кузнецов
Рязанская бабушка участвует в интернет-конкурсе красоты