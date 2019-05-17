Владимир Путин обещал изучить ситуацию с рязанским озером Дикая утка

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-17T07:37:59+03:00

На медиафоруме ОНФ в Сочи общественники рассказали президенту об уничтожении водоема в черте города

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16 мая на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали об уничтожении рязанского озера Дикая утка. Глава государства ответил, что ничего не знал об этой ситуации, но обещал ознакомиться.

— Я все понял, все посмотрим, — заверил Путин.

Напомним, проблема с озером «Дикая утка» возникла в прошлом году. Новый хозяин земельного участка пытается уничтожить водоем в Канищеве, который, как выяснилось, по документам и вовсе не существует. Еще в советские времена там были луга, но из-за строительства дамбы магистрали луг стало заливать, и спустя некоторое время там образовалось озеро, которое выбрали для гнездования редкие виды птиц (подробнее).

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Новый хозяин участка пытается засыпать водоем в Канищеве, который, как выяснилось, по документам и вовсе не существует (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU