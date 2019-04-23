В Рязани начали осушать озеро Дикая утка в пойме реки Оки

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-23T07:23:28+03:00

На водоеме вырыли траншею для спуска воды и продолжают завозить землю [видео]

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В микрорайоне Канищево начались работы по осушению озера Дикая утка, сообщает телеканал «Город». В настоящее время водоем не просто засыпают землей, но и выкопали траншею для вывода воды.

Напомним, 20 марта на пресс-конференции в министерстве природопользования Рязанской области министр Сергей Абрамов заверил, что засыпка озера в пойме Оки прекратилась. По его словам, чиновники выясняют, каково происхождение водоема и почему он не включен в государственный реестр.

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Дикая утка вновь под угрозой.Подробнее об информации смотрите на сайте - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU