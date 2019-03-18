В Рязани создали петицию об уничтожаемом частником озере

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-18T09:31:10+03:00

Не отраженный в реестре водный объект, где гнездится множество птиц, засыпают

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На сайте change.org появилась петиция с призывом спасти озеро «Дикая утка» в Рязани, участок с которым оказался в руках частного лица. Собственник не отраженный в реестре водный объект сохранять явно не собирается – засыпает его грунтом и строительным мусором.

- Работают 2 бульдозера, ежедневно завозят в пойму реки Трубеж, окружающую озеро, до 100 тяжелых самосвалов с глиной, - пишет автор петиции, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий.

Отмечается, что при этом «Дикая утка» является местом гнездования самой крупной в Рязанской области колонии чаек и еще до 70 видов птиц. Поэтому активист, обратившись к министерству природопользования Рязанской области, предлагает присвоить озеру и его пойменному ландшафту статус памятника природы.

ИСТОЧНИК KP.RU