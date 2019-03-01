2019-03-01T20:58:43+03:00
Общество

Биолог Антон Барановский об озере «Дикая утка»: Водоем нельзя засыпать - здесь гнездятся птицы из Красной книги

Новый хозяин участка пытается засыпать водоем в Канищеве, который, как выяснилось, по документам и вовсе не существует
Константин МОГИЛИН
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Фото: группа «Рязань ЭКОЛОГИЯ»Фото: группа «Рязань ЭКОЛОГИЯ»
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1 марта в министерстве природопользования Рязанской области прошло заседание общественного совета, на котором обсудили ситуацию вокруг озера «Дикая утка», расположенного неподалеку от микрорайона Канищево.

Этот водоем известен как место гнездования семи десятков видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Но с 2016 года на этой территории появился новый хозяин — ОАО «Рязаньрыбпром». А уже этой зимой к водоему стали стекаться самосвалы со строительным мусором. На сегодняшний день, по оценкам природозащитников, уничтожено уже около 10% поверхности объекта.

Весь казус заключается в том, что формально никаких нарушений нет, так как в государственном водном реестре озеро «Дикая утка» вообще никак не зарегистрировано. По документам это просто земля, на которой образовался водоем. Теперь, по всей видимости, новый владелец хочет просто его засыпать.

Общественник Андрей Петруцкий сообщил, что в водоем сбрасывается строительный мусор, несмотря на то, что территория формально относится к лесопарковой зоне:

- В любом случае речь идет о нарушении правил землепользования. Это не просто частная территория, а рекреационная зона. Иначе получается, что в нашем федеральном законе написано, что в лесопарковой зоне разрешается складирование любых отходов только за исключением 1 и 3 категории.

Андрей Александрович предложил проверить законность передачи объекта собственнику и его намерения. А пока идет проверка, работы по засыпке водоема приостановить.

По итогам встречи участники договорились для начала выяснить статус «Дикой утки». В ближайшее время в администрацию города направят запрос, чтобы узнать, когда именно возникло озеро — до или после отнесения земель к зоне лесопарков. Если подтвердится, что земля все-таки относится к территории сельхозназначения, то тогда отвечать придется минсельхозу — нет ли нарушения правил ее использования? Ну и главное, ожидается ответ от Росгидромета, который должен точно сказать, является ли озеро водным объектом и имеет ли гидравлическую связь с другими водоемами.

Однако, есть опасения, что пока чиновники все это выяснят, от озера «Дикая утка» уже ничего не останется. И спасать будет нечего.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский рассказал, что озеро является одним из немногих мест, где находится колония озерной чайки:

- В разные годы здесь обитало от 500 до 2 тысяч пар этих птиц. Их число постоянно там растет. Это вполне естественно, так как численность озерной чайки увеличивается в целом по Рязанской области. Кроме чаек на этом водоеме гнездится много других птиц. Чайки, оберегая свои гнезда от хищников, невольно защищают гнезда и этих пернатых — лысух, камышниц, малой выпи и ремез. Последние два вида, кстати, занесены в Красную книгу Рязанской области. Засыпать при таких обстоятельствах водоем нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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