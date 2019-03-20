Озеро Дикая утка в пойме Оки перестали засыпать строительным мусором
20 марта в министерстве природопользования Рязанской области состоялась пресс-конференция, на которой министр Сергей Абрамов сообщил о прекращении засыпки озера Дикая утка в пойме Оки. По его словам, сейчас чиновники выясняют, каково происхождение водоема и почему он не включен в государственный реестр.
Присутствовавший на конференции Александр Маршанцев, заместитель начальника управления земельных ресурсов администрации Рязани, добавил, что и сегодня земельный участок с озером предназначен для ведения сельскохозяйственной деятельности, что не предусматривает там складирование отходов.
Работы на берегах озера, по словам чиновников, прекратились 18 марта. Земля вокруг озера находится в частной собственности с 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU