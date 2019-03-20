2019-03-20T17:33:09+03:00
Общество

Озеро Дикая утка в пойме Оки перестали засыпать строительным мусором

Министр природопользования Рязанской области сообщил об этом на пресс-конференции 20 марта
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
На спутниковом снимке: озеро расположено на заболоченной территории рядом с Северной окружной дорогойНа спутниковом снимке: озеро расположено на заболоченной территории рядом с Северной окружной дорогой
Изменить размер текста:

20 марта в министерстве природопользования Рязанской области состоялась пресс-конференция, на которой министр Сергей Абрамов сообщил о прекращении засыпки озера Дикая утка в пойме Оки. По его словам, сейчас чиновники выясняют, каково происхождение водоема и почему он не включен в государственный реестр.

Присутствовавший на конференции Александр Маршанцев, заместитель начальника управления земельных ресурсов администрации Рязани, добавил, что и сегодня земельный участок с озером предназначен для ведения сельскохозяйственной деятельности, что не предусматривает там складирование отходов.

Работы на берегах озера, по словам чиновников, прекратились 18 марта. Земля вокруг озера находится в частной собственности с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанских пенсионеров зовут на чемпионат по компьютерной грамотности
Новый рязанский спортивный комплекс объявил о наборе детей в группы
В Рязанской области расселят 168 аварийных домов
На рязанском татами определят лучших полицейских-дзюдоистов России
МФЦ с улицы Гагарина в Рязани переехал на новое место
На двух паводкоопасных участках Рязанской области работают противоразмывочные поезда
Уровень воды в рязанских реках стал незначительно расти
На сцене рязанского МКЦ выступит Виктор Королев
В одном из районов Рязанской области возобновили рейсы по четырем маршрутам
В Рязани временно закроют переходы через ж/д пути
Два жилых дома в центре Рязани, попавших под снос, сохранят
На Рязань снова идет снег
Старейшему сотруднику Рязанской почты исполнилось 80 лет
В Рязани закрылась пекарня в центре города
В Рязанской области на месяц запретили движение большегрузов
Суд присяжных вынес обвинительный вердикт двум рязанцам
Один из рязанских райцентров в понедельник останется без воды
Под новую школу в Рязани выделят почти 350 соток земли
За ненадлежащее содержание фасадов в Рязани оштрафовали 97 человек
Стали известны обладатели Кубка Рязани по мини-футболу
В Рязани хотят ликвидировать два места концентрации ДТП
Рязанцев приглашают на концерт Максима Галкина
В Рязани откроют новый медицинский центр
Из-за выезда на встречку на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП (фото)