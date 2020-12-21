Директор Ново-Рязанской ТЭЦ дал интервью Андрею Караулову о конфликте с городской администрацией и тарифах

Фото: канал Андрея Караулова на youtube.com

Известный журналист и блогер Андрей Караулов выпустил новое видео по следам пресс-конференции Владимира Путина , во время которой рязанская журналистка обвинила его в «проплаченной клевете». Караулов подробно поговорил с директором Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андреем Богдановым о конфликте, возникшем между станцией и местными чиновниками, а также о природе несоразмерной c другими городам ЦФО платы за отопление в Рязани.

Богданов подтвердил, что «Новорязанка» продает муниципальному предприятию «РМПТС» тепловую энергию по утвержденному Региональной энергетической комиссией (РЭК) тарифу в размере 834,5 руб. за гигакалорию, который является самым низким среди городов ЦФО. При этом горожане вынуждены платить муниципальным теплосетям за ту же самую гигакалорию 1892,15 руб., что превышает стоимость единицы тепла в Москве. Он заметил, что рост тарифа РМПТС с 2016 по 2020 годы опережал инфляцию, и составил 17,3% (по данным Росстата инфляция за этот период 14%). При этом в РЭК разрешили поднять отпускную цену за тепло от ТЭЦ чуть больше чем на 7%. По словам директора «Новорязанки», еще сильнее – почти в полтора раза (!) – за тоже время выросла наценка РМПТС.

«Я понимаю, какая масса денег у них должна оставаться, но не очень понятно, почему они за такие деньги не могут содержать теплосети в более-менее приличном состоянии. А они (РМПТС - Ред.) еще несколько сотен миллионов рублей субсидий получают каждый год из бюджета», - сказал Богданов.

Андрей Богданов не стал отрицать, что «наезды» на Ново-Рязанскую ТЭЦ с привлечением правоохранительных органов, которые начались еще летом, предположительно могут быть попыткой «отжать» прибыльный бизнес со стороны отдельных персон во властных структурах. При этом «главным контактёром» по теме «Новорязанки» со стороны администрации города он назвал вице-мэра Владимира Бурмистрова. Это подтверждается и личным участием последнего в обращенном к Путину видеоролике о ТЭЦ, достоверность и объективность которого вызывает большие сомнения (читать подробнее).

Кроме того, Богданов поведал, что сразу после пресс-конференции президента на ТЭЦ приехали около 15 сотрудников полиции, и зачитал распоряжение о проведении «обследования помещений, зданий и сооружений (…)» за подписью замначальника полиции областного УМВД Василия Ерохина.

Караулов и Богданов сошлись в предположении, что высокопоставленные интересанты пытаются руками людей в погонах, призванных защищать правопорядок, решать личные коммерческие интересы.

Наша редакция намерена проверить доводы, изложенные Карауловым и Богдановым, проведя собственное журналистское расследование.

В ТЕМУ

Подробнее о причинах конфликта между Ново-Рязанской ТЭЦ и рязанскими чиновниками читайте в наших материалах:

Директор Ново-Рязанской ТЭЦ – о «разрыве» арендных отношений: Ни одного юридически значимого действия со стороны администрации Рязани не последовало

Рязанцам рассказали, кто на самом деле взвинчивает тарифы на тепло

Инвестклимат по-рязански: вместо переговоров с Ново-Рязанской ТЭЦ власти города предпочли провокации

Почему власти Рязани приносят надежность теплоснабжения в жертву сиюминутным интересам?