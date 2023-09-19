Активнее пользоваться улицей Вокзальной призвала водителей администрация Рязани

По словам чиновников, на участке улица Типанова - Московское шоссе уже сейчас проехать в часы пик по улице Вокзальной быстрее, чем по Первомайскому проспекту.

Представители администрации Рязани призвали водителей чаще использовать улицу Вокзальную в качестве альтернативы Первомайскому проспекту. Речь идет о движении по участку между улицей Типанова и Московским шоссе.

«Первомайский проспект всегда перегружен - это и выхлопные газы, и стояние в пробках, а улица Вокзальная всегда пустая. Я сам автомобилист, специально засекал: в часы пик путь от Дома художника до Московского шоссе по Первомайском проспекту может занять от 15 до 20 минут, по Вокзальной - максимум 5 минут», - заявил и.о. начальника городского управления благоустройства Дмитрий Наумов на пресс-конференции 18 сентября.

Замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин отметил, что выделенные полосы на Первомайском проспекте не ущемляют личный транспорт, так как есть альтернатива - улица Вокзальная. Более того, движение сейчас организовано таким образом, что именно маршрут через вокзал Рязань-1 является приоритетным.

Также на пресс-конференции представители горадминистрации анонсировали новую транспортную модель, прокомментировали решение сохранить выделенные полосы на Первомайском проспекте и Московском шоссе, рассказали о нехватке водителей в МУП "УРТ" и работе по их привлечению.

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