На муниципальные маршруты в Рязани не могут выпустить больше техники. И вот почему

Техника есть - водителей нет. С такой ситуацией сейчас сталкивается МУП "УРТ".

МУП «УРТ» способно нарастить выпуск техники на городские маршруты в Рязани, но из-за острой нехватки водителей не имеет такой возможности. Информация прозвучала на пресс-конференции представителей горадминистрации 18 сентября.

Корреспондент КП-Рязань задал вопрос, почему парк техники УРТ растет, а выпуск автобусов и троллейбусов на линию в последние годы снижается:

«Сейчас на предприятии безумно острая нехватка водительского состава. Потенциал к увеличению выпуска техники на линию у МУП «УРТ» есть, но он напрямую будет зависеть от численности водителей», - признала и.о. начальника управления транспорта Ирина Черноусова.

Подтвердил кадровый голод - прежде всего, в автобусном парке - и директор УРТ Андрей Суханов. Как он сообщил, предприятие работает с учебными заведениями, где сейчас готовы обучать водителей с условием, что они останутся работать в УРТ минимум на год. Также идет взаимодействие с Центром занятости населения.

«Благодаря поддержке горадминистрации сейчас будем повышать зарплаты, делать профессию водителя общественного транспорта более престижной. Зарплата стабильная, выплачивается два раза в месяц, всегда вовремя. Ее размер составит от 60 тыс. рублей и выше», - заверил Андрей Суханов.