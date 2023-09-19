Транспортную модель Рязани планируют представить до конца сентября

Научная работа для оптимизации работы общественного транспорта стоила 25 млн рублей.

Новую транспортную модель для города Рязани представят общественности в скором времени. Весьма вероятно, что в ближайшие две недели. Об этом представители администрации областного центра заявили на пресс-конференции 18 сентября.

«Транспортная модель была разработана в конце 2022 года. Она проходит большой объем согласований. Эта научная работа будет представлена общественности в текущем году на обозрение и обсуждение», - сказал замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин, отвечая на вопрос КП-Рязань.

По словам и.о. начальника управления транспорта Ирины Черноусовой, обнародовать транспортную модель могут в ближайшие две недели, то есть до конца сентября.

«Все изменения, которые сейчас происходят, они происходят в рамках той научной работы, которая была проведена. Мы от нее не отходим», - добавил Михаил Ромодин.

Разработчик «Строй Инвест Проект» презентовал транспортную модель властям в ноябре 2022 года. Комментируя это событие, вице-губернатор Артем Бранов говорил о необходимости изменения схемы движения общественного транспорта и обещал, что концепция будет открыто обсуждаться на различных площадках.

Муниципальный контракт на разработку транспортной модели заключен на 25 млн рублей. Компания должна была обследовать и оптимизировать сеть маршрутов общественного транспорта, спланировать его развитие, предложить меры по повышению его привлекательности для пассажиров и экономической эффективности.