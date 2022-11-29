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НовостиОбщество29 ноября 2022 16:35

Транспортную модель Рязани, разработанную за 25 млн рублей, представили чиновникам

Власти планируют перестроить схему движения общественного транспорта, чтобы снизить количество пробок
Источник:kp.ru
Транспортную модель Рязани, разработанную за 25 млн рублей, представили чиновникам.

Транспортную модель Рязани, разработанную за 25 млн рублей, представили чиновникам.

29 ноября компания «Строй Инвест Проект» представила концепцию новой транспортной модели Рязани.

По словам вице-губернатора Артема Бранова, работу общественного транспорта в Рязани необходимо корректировать. Вице-губернатор привел в пример Первомайский проспект, на котором пересекается 31 маршрут, в том числе на площади Победы – 27 маршрутов.

«Это напрямую влияет как на пробки, так и на качество пассажирских перевозок. Нужно перестроить схему движения, чтобы она была максимально удобной и комфортной для пассажиров», - отметил Бранов.

Кроме того, власти намерены купить десять троллейбусов с автономным ходом, чтобы продлить маршруты до отдаленных микрорайонов, где нет контактной сети.

Транспортная модель, представленная разработчиком, еще требует адаптации к «имеющимся реалиям». Артем Бранов заверил, что концепцию еще будут обсуждать с рязанцами на различных площадках.

23 мая администрация Рязани заключила муниципальный контракт с ООО «Строй Инвест Проект». До 1 декабря компания должна была обследовать и оптимизировать сеть маршрутов общественного и коммерческого транспорта. Стоимость контракта – 25 млн рублей (читать подробнее).

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