Транспортную модель Рязани, разработанную за 25 млн рублей, представили чиновникам.

29 ноября компания «Строй Инвест Проект» представила концепцию новой транспортной модели Рязани.

По словам вице-губернатора Артема Бранова, работу общественного транспорта в Рязани необходимо корректировать. Вице-губернатор привел в пример Первомайский проспект, на котором пересекается 31 маршрут, в том числе на площади Победы – 27 маршрутов.

«Это напрямую влияет как на пробки, так и на качество пассажирских перевозок. Нужно перестроить схему движения, чтобы она была максимально удобной и комфортной для пассажиров», - отметил Бранов.

Кроме того, власти намерены купить десять троллейбусов с автономным ходом, чтобы продлить маршруты до отдаленных микрорайонов, где нет контактной сети.

Транспортная модель, представленная разработчиком, еще требует адаптации к «имеющимся реалиям». Артем Бранов заверил, что концепцию еще будут обсуждать с рязанцами на различных площадках.

23 мая администрация Рязани заключила муниципальный контракт с ООО «Строй Инвест Проект». До 1 декабря компания должна была обследовать и оптимизировать сеть маршрутов общественного и коммерческого транспорта. Стоимость контракта – 25 млн рублей (читать подробнее).

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