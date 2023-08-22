От пробок рязанцам прописали улицу Вокзальную и «выделенки»

Изменения режима работы светофоров и будущее выделеной полосы общественного транспорта обсуждали на встрече представителей ЦОДД и администрации Рязани. Фото: администрация Рязани.

Представители администрации Рязани и Центра организации дорожного движения 22 августа обсудили работу светофоров в связи с обращениями жителей. Также они затронули тему выделенных полос общественного транспорта. Доводы, прозвучавшие на рабочей встрече, приводит пресс-служба мэрии.

Введение левого поворота на Первомайском проспекте с Московского шоссе в сторону Рязани-1, как отметили в ЦОДД, разгрузило транспортный поток на Первомайском проспекте. В то же время отмечаются затруднения при движении от площади Победы к перекрестку с улицей Вокзальной. Это, по мнению оператора «умных» светофоров, следствие привычки: мол, водителям следует активнее использовать альтернативный маршрут — через улицу Вокзальную.

Горадминистрация хочет, чтобы рязанцы активнее пользовались улицей Вокзальной.

«Если убрать левый поворот, то вкупе с введенными выделенными полосами для маршрутных транспортных средств пропускная способность отрезка Первомайского проспекта от улицы Вокзальной до улицы Типанова значительно снизится, могут возникнуть сильные заторы», - рассудили участники встречи.

При этом отказываться от «выделенок», как они считают, нелесообразно, так как общественный транспорт должен стать альтернативой личному.

«За последние 5 лет прирост количества автомобилей на тысячу человек в Рязани по данным Росстата составил более 23%. Общемировая практика показывает, что развитие доступного, быстрого и комфортного общественного транспорта позволяет постепенно избавиться от заторов», - пишут по итогам встречи.

Для повышения безопасности движения на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной планируется ввести режим «кругом красный» - по примеру перекрестка на площади Ленина. На последнем, кстати, стали жаловаться на длительное ожидание пешеходной фазы (2,5 минуты). В ЦОДД это объяснили тем же режимом «кругом красный», но транспортные активисты парируют — всё из-за включения зеленого для пешеходов не в каждом цикле, а через один.

На перекрестке проезд Яблочкова — улицы Циолковского ЦОДД заявил о «сокращении числ фаз работы светофора» и об «отсечении встречного потока» при проезде со стороны проезда Яблочкова в строну Куйбышевского шоссе. Это якобы увеличило пропускную способность перекрестка, а текущие затруднения связывают с дорожными работами на Куйбышевке.

«На перекрестке Куйбышевского шоссе и ул. Рязанской также был изменен режим работы светофора. Теперь встречные потоки со стороны ул. Рязанской и ул. Связи (пос. Соколовка) разъезжаются в разных фазах. Это позволило снизить вероятность возникновения ДТП, а также увеличить пропускную способность перекрестка», - говорится в отчете о встрече.