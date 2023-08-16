«Слов цензурных нет». На площади Ленина в Рязани вернули «ужасный» режим светофора

«Ужасный» режим работы светофора на площади Ленина в Рязани вернули.

На площади Ленина в Рязани вернули «ужасный» режим работы светофора. Так о настройках светофора высказались рязанские урбанисты из сообщества stvchannel.

«Слов цензурных нет. Они [видимо, чиновники] уже перенастроили светофор на площади Ленина и вернули ужасный режим работы "пешеходы переходят через раз". Время ожидания светофора 2,5 минуты», - говорится в сообщении.

По мнению активистов, режим светофора, который организовали на перекрестке во время перекрытия, ничего не портил, и все спокойно проезжали.

«А левый поворот с Московского шоссе на улицу Вокзальную все еще на месте. Из последних сил пытаюсь не нагрубить и не обозвать тех, кто придумывает светофорные фазы», - сказал общественник.

15 августа губернатор Павел Малков на заседании областного правительства поручил и.о. главы администрации Виталию Артемову настроить светофоры «по старому образцу, как было до ремонта теплосетей».

Тогда урбанисты заявили, что стоит отменить только левый поворот с Московского шоссе на улицу Вокзальную улицу.

«А на площади Ленина при ремонте сделали хорошо, наконец-то там починили фазу и переход пешеходам разрешили не через раз, как это было раньше, а каждый раз. Такой режим надо оставить», - предложили активисты, но к их мнению чиновники не прислушались.

Что касается выделенной полосы для общественного транспорта на Первомайском проспекте, то ее судьба решится в течение десяти дней (читать подробнее).