Судьба выделенной полосы на Первомайском проспекте решится в течение 10 дней

Выделенную полосу в центре Рязани планируют сохранить.

Судьбу выделенной полосы на Первомайском проспекте чиновники еще не определили. Об этом стало известно 15 августа во время заседания областного правительства.

По словам и.о. главы администрации Рязани Виталия Артемова, целесообразность сохранения выделенной полосы для общественного транспорта на Первомайском проспекте определят в течение десяти дней.

«В ночь на 15 августа мы открыли движение, вернули старые остановки… через десять дней появится новая разметка», - сказал чиновник, и, отвечая на уточняющий вопрос губернатора Павла Малкова, заметил, что движение транспорта на проспекте будет открыто постоянно.

«По выделенной полосе в течение десяти дней мы посмотрим, скорее всего мы ее сохраним», - сказал Виталий Артемов.

В конце июня и.о. начальника управления благоустройства города Рязани Дмитрий Наумов сообщил, что выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после ремонта теплотрассы и дорожного полотна.