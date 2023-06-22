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НовостиАвто22 июня 2023 9:16

Выделенную полосу на Первомайском проспекте оставят после ремонта теплотрассы

На Первомайском проспекте в Рязани оставят выделенные полосы после завершения капремонта
Источник:kp.ru
Выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после завершения ремонта.

Выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после завершения ремонта.

Выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после ремонта теплотрассы и дорожного полотна. Об этом «Рязанскому формату» сообщил и.о. начальника управления благоустройства города Рязани Дмитрий Наумов.

«Реализовали концепцию выделенной полосы для общественного транспорта. Ее подготовили в прошлом году. Но не реализовывалось в связи с опасениями, что может навредить движению транспорта. Но вот эта история с ремонтом теплотрассы нас подвигла ее реализовать. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и после того, как теплотрассу отремонтируют, движение легкового транспорта продолжится… Но мы пока не будем отменять выделенную полосу, будем мониторить ситуацию, что для людей будет лучше. То ли людям передвигаться на общественном транспорте, то ли на легковом», - сказал чиновник.

Тем временем в Рязани автомобилисты сотнями безнаказанно проезжают под «кирпич». Новая схема движения по Первомайскому проспекту вызвала вопросы у многих водителей (читать подробнее).