В Рязани автомобилисты сотнями безнаказанно проезжают под «кирпич»

С 9 июня центральную транспортную артерию Рязани - Первомайский проспект - перекрыли для движения основной массы автомобилей. В этом районе организовали альтернативную схему движения, создав объездные пути. На дорогу нанесли особую разметку, установили новые дорожные знаки, выделили полосу для общественного транспорта… Однако водители массово игнорируют дорожные знаки и разметку то ли от растерянности, то ли от безнаказанной наглости.

«В ЭТОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МОГУТ ДЕЖУРИТЬ ИНСПЕКТОРЫ»

Чтобы понять новую схему движения, автомобилистам для начала нужно уяснить, что отрезок Первомайского проспекта от пересечения с улицей Вокзальной в районе поворотов на Рязань-1 и Рязань-2 временно закрыт для движения. Здесь могут проезжать только автобусы, троллейбусы, маршрутки и транспорт специального назначения.

Для того чтобы это новое правило стало понятно каждому, в начале и в конце этого отрезка, а также при выезде из прилегающих дворов установили знак 3.1 «Въезд запрещен». Как нам пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД, этот знак трактуется ровно так же, как в ПДД, и никаких исключений для жителей прилегающих к этой зоне домов нет.

- Исключения предоставляются для средств специального назначения и маршрутных транспортных средств. Проезд всем остальным под знак «Въезд запрещен» предполагает штраф, а в некоторых случаях - лишение водительского удостоверения на срок до полугода, - отметили в пресс-службе.

Иными словами, никакие доводы жителей домов, которые оказались «в заточении», на инспекторов не подействуют. Однако, как показал наш журналистский рейд, на перекрытом участке, десятки и даже сотни автомобилистов в течение дня на свой страх и риск проезжают под кирпич. Кто регулирует соблюдение правил в этой зоне, мы поинтересовались у дорожной полиции:

- В первый день перекрытия движения на месте дежурил экипаж ДПС, и нарушителей привлекали к ответственности. В этой части города, как и везде, иногда могут дежурить инспекторы, - ответили нам.

ПРОЕЗД ПО ВЫДЕЛЕНКЕ И ВСТРЕЧКЕ

Грубые нарушения ПДД мы наблюдали не только в ограниченной для проезда зоне. При подъезде к закрытым участкам городские власти организовали выделенные полосы для общественного транспорта. Одна из них начинается от перекрестка с улицей Сенной при движении от площади Ленина, другая - в обратном направлении от ТРЦ «Премьер». На асфальт нанесли дорожную разметку в виде буквы «А», прочертили желтую сплошную и повесили дорожные знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств». Однако некоторые автолюбители упорно не замечают новые правила проезда и двигаются по выделенке. При въезде и выезде на перпендикулярные улицы полоса имеет разрыв, предоставляя автомобилистам возможность проезда. Но некоторые, выехав на главную дорогу и попав на выделенку, следуют по ней вплоть до следующего перекрестка.

Еще одно нарушение мы наблюдали на Троицком мосту через железнодорожные пути около Дома художника. Здесь городские власти сделали дополнительную полосу движения при левом повороте на улицу Каширина. Причем организовали ее на бывшей встречной полосе, расположенной за бетонным разделительным ограждением. Те, кто движется со стороны площади Ленина, не замечают кирпич, который запрещает въезд на эту полосу, и едут дальше как ни в чем не бывало. При этом поток транспорта, который возвращается с Вокзальной на Первомайский проспект, согласно новым знакам и разметке, движется по этой же полосе во встречном направлении. Риск автоаварий здесь очень велик.

Водители-нарушители, двигавшиеся со стороны площади Ленина, при выезде с моста оказываются перед выбором - либо ехать далее под кирпич, либо, продолжая нарушать правила, повернуть все-таки через сплошные линии выделенной для общественного транспорта полосы направо, на улицу Вокзальную.

«ВРЕМЯ В ПУТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ВДВОЕ»

Подавляющая часть законопослушных водителей пользуется объездными путями, которые проходят через улицу Вокзальную, а также прокладывает маршрут через Северную окружную. Недовольство среди водителей нарастает с каждым днем, ведь привычный путь на работу и обратно стал занимать в два раза больше времени.

Мы обратились за комментарием к администрации крупнейшего в Рязани автомобильного сообщества в социальной сети «ВКонтакте» ПУВР («Подслушано у водителей Рязани»):

- Нет взаимодействия и согласования между минтрансом и управлением благоустройства. Проблему с пробками после перекрытия Пер-вомайского проспекта должна была решить Северная окружная. И для этого были заранее проведены работы на улице Шабулина. Но сама Северная окружная оказалась не готова принять такой поток машин. Губернатор заявлял, что Серверный обход отремонтируют к середине июля, и нужно было закрывать Первомайский проспект в это время, но не раньше. Сейчас на окружной временами открыто всего по одной полосе в каждом направлении, и это создает огромные заторы. Про-пускная способность улиц Вокзальной и Чка-лова очень низкая, а прямого съезда с Южной окружной на улицу Черновицкую нет. Вы-страивая маршрут из Канищева в Горрощу, водителям приходится испытывать большие проблемы. В целом, рязанские автомобилисты очень недовольны - по аналитическим данным в среднем время в пути увеличилось вдвое.

КОНКРЕТНО

Первый этап ремонтных работ на теплотрассе будет проходить по 12 июля - на участке от дома №27 до дома №35 и от дома №47 до дома №53 по Первомайскому проспекту. С 17 июля по 16 августа приступят к ремонту от дома №21 до дома №25 по Первомайскому проспекту. На эти периоды для автомобилистов действуют особые правила проезда.