Рязанцам рассказали об эффекте «выделенок» и призвали водителеей пользоваться улицей Вокзальной

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18 сентября в рязанском Центре обеспечения дорожного движения состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным транспортным вопросам города. В частности, обсуждались выделенные полосы общественного транспорта, организация движения на отдельных улицах и перекрестках, работа МУП «УРТ», обновление парка техники предприятия и другие темы.

На вопросы журналистов отвечали заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин, и.о. начальника управления транспорта Ирина Черноусова, и.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов, начальник МУП «УРТ» Андрей Суханов.

Недавнее решение горадминистрации сохранить «выделенки», ранее организованные при реконструкции теплосетей на Первомайском проспекте, прокомментировал Михаил Ромодин. Как отметил замглавы горадминистрации, время поездки на общественном транспорте по участку Первомайского проспекта и Московского шоссе, на котором организованы выделенные полосы, сократилось как минимум в 1,5 раза.

Ирина Черноусова привела наглядный пример двух маршрутов МУП «УРТ» с общими конечными остановками в микрорайоне Недостоево. Один из них следует по Северной окружной дороге, а другой — по Московскому шоссе, и оба они вновь сходятся на остановке «Дом художника». Хотя автобусы, идущие по Московскому шоссе, делают больше остановок и их путь длиннее, отрезок «Недостоево — Дом художника» они преодолевают лишь на 10 минут дольше, чем автобусы, следующие по Северной окружной.

«Выделенная полоса не только сократила время ожидания транспорта, но и позволила обеспечить нам ту регулярность движения в соответствии с графиком, которой требуют горожане», - подытожила Ирина Черноусова.

В свою очередь, Дмитрий Наумов сослался на опыт более крупных городов, где выделенные полосы действуют уже довольно продолжительное время и доказали свою эффективность в плане улучшения транспортной доступности тех или иных районов.

При этом представители горадминистрации вновь призвали автомобилистов активнее пользоваться улицей Вокзальной (со стороны Рязани-1) в качестве альтернативы участку Первомайского проспекта между улицей Типанова и Московским шоссе. Уже сейчас водители, выбирающие альтернативный маршрут, проезжают данный участок быстрее.

В ходе пресс-конференции была озвучена информация об обновлении общественного транспорта. На сегодняшний день при поддержке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в МУП «УРТ» поступило 39 из 47 единиц автобусов большого класса. Они направлены на маршруты №№13, 16 и 17. Поступление еще восьми машин, которые планируется направить на магистральный маршрут №7, ожидается в конце 2023 — начале 2024 года.

Еще 20 единиц автобусов большого класса МУП «УРТ» получит в рамках федерального инвестиционного проекта. Ранее анонсированный срок — до 1 февраля, однако делается всё для его сокращения.

Также обновить автопарк позволят специальные казначейские кредиты на приобретение 25 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. Большое внимание уделяется и троллейбусам: «В Рязани продолжится обновление городского электрического транспорта. В настоящее время в МУП «УРТ» выпуск на линию составляет 76 троллейбусов. В будущем при наличии специалистов планируется его увеличить. Кроме того, есть планы на приобретение еще пяти троллейбусов», - рассказала Ирина Черноусова.

«Проделана большая работа, результаты которой видят все жители Рязани. Однако это только начало большого пути по модернизации и развитию общественного транспорта в городе. Мероприятия требуют обновления инфраструктуры, транспортной сети, организации дорожного движения. Отдельно хочу выразить слова благодарности за содействие, которое нам оказывает Правительство Рязанской области и лично губернатор Павел Малков», - добавил Михаил Ромодин.