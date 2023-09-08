По приговору Никите Филимонову за сбитого в Рязани мальчика назначена кассация

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу адвоката Никиты Филимонова на приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Сын бывшего вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова в марте 2020 года сбил на улице Новоселов в Рязани 10-летнего мальчика.

Уголовное дело рассматривалось в Октябрьском районном суде. Затем была апелляция в областном, в результате которой приговор остался прежним - 2,5 года колонии-поселения и обязанность выплатить родителям погибшего ребенка по 250 тыс. рублей. При этом адвокат Филимонова младшего Андрей Агапов, считая вину клиента недоказанной, просил вернуть уголовное дело прокурору, а гособвининение, напротив, выступало за ужесточения наказания.

Об обстоятельствах ДТП, отраженных в уголовном деле и прозвучавших на суде, КП-Рязань писала подробно. Хотя мальчик в темное время суток перебегал дорогу в неположенном месте, Филимонов на своем Volkswagen Polo превысил скорость. В итоге сделан вывод, что двигайся водитель по правилам и с учетом дорожных условий, юный пешеход успел бы покинуть опасный коридор перед машиной.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Я мажор? Да что вы знаете?!» Публикуем полностью последнее слово сына бывшего вице-губернатора Филимонова, сбившего насмерть ребенка

Сбивший ребенка в Рязани сын бывшего вице-губернатора выступил в суде с последним словом (подробнее).