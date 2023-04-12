Приговор сбившему ребенка сыну бывшего рязанского вице-губернатора оставлен в силе

Облсуд вынес решение по апелляциям на приговор сыну бывшего рязанского вице-губернатора по делу о смертельном ДТП.

12 апреля Рязанский областной суд вынес решение по апелляциям на приговор сбившему ребенка Никите Филимонову. Сын бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова осужден на 2,5 года колонии-поселения по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель 10-летнего пешехода.

Гособвинитель просил наказание ужесточить, объясняя это тем, что первая инстанция присудила родителям мальчика по 250 тыс. рублей, и в то же время указала в приговоре, что моральный и материальный вред потерпевшим возмещен. По мнению представителя прокуратуры, после устранения противоречия срок должен был удлиниться на три месяца.

В итоге облсуд только изменил формулировку, указав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение имущественного ущерба и частичное возмещение морального вреда, а сам приговор оставил тем же. Без удовлетворения осталась апелляционная жалоба защиты - адвокат Филимонова-младшего, считавший вину клиента недоказанной, просил вернуть уголовное дело прокурору.

ДТП случилось в марте 2020 года на улице Новоселов. Филимонов, управляя Volkswagen Polo, сбил паренька, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В уголовном деле сказано, что он превысил скорость, а мальчик, двигайся водитель по правилам и учетом дорожных условий, успел бы покинуть опасный коридор перед машиной.

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