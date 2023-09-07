С подрядчика благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани взыскивают 3 млн рублей

Работы по благоустройву Лыбедского бульвара, объемы и стоимость которых оказались завышены (как утверждается в иске), проводились в 2022 году. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани пытается взыскать с подрядчика благоустройства Лыбедского бульвара (между улицами Ленина и Горького) 3,1 млн рублей. Иск профильного управления к ООО «Имиджстрой» принял к производству Арбитражный суд Рязанской области.

В указанную сумму оценивается ущерб из-за указания в актах приемки недостоверных сведений об объемах и стоимости работ. В итоге стоимость работ, оплаченных по муниципальному контракту, была завышена. В качестве третьего лица в процессе будет участвовать Контрольно-счетная палата Рязанской области, которая, по-видимому, и выявила этот факт.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 октября.

Контракт с ООО «Имиджстрой» заключен в апреле 2022 года почти на 27,9 млн рублей. Акт о приемке выполненных работ со стороны заказчика в ноябре 2022-го подписывал начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак. Ныне чиновник проходит по уголовному делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники, находится под домашним арестом, но остается при должности.

Ранее управление благоустройства подало в арбитраж четыре похожих иска против подрядчика ремонта дорог в Рязани в 2021-2022 годах - ООО «ТехноГрупп» (читать подробнее).