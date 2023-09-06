Вернуть более 60 млн рублей требует мэрия от подрядчика ремонта дорог в Рязани

На 7,7 млн рублей была завышено стоимость работ при ремонте улицы Шевченко.

В Арбитражный суд Рязанской области поступили четыре иска управления благоустройства города администрации Рязани к ООО «ТехноГрупп». Все они зарегистрированы в один день, 17 августа, и вскоре приняты к производству.

В одном из исков орган власти просит взыскать с компании 36 млн рублей, за что - не указано.

Информация о трех других заявлениях уже конкретнее, все они - о возмещении ущерба городскому бюджету. Претензия на 19,9 млн рублей касается муниципального контракта на ремонт дорог на Соборной улице, Соборной площади, улице Кремлевский Вал и улице Петрова в 2021-2022 годах. На указанную сумму, по мнению истца, завышена стоимость работ.

Завышенной власти посчитали стоимость работ еще по двум контрактам: на 7,7 млн рублей при ремонте улицы Шевченко и на 25 тыс. рублей при выполнении работ по нанесению разметки.

По результатам всех упомянутых закупок ООО «ТехноГрупп» становилось единственным допущенным участником. Соответственно, контракты заключались по максимальной стоимости, установленной заказчиком.