Начальнику управления благоустройства Рязани Фурфураку продлили домашний арест

Подследственный Юрий Фурфурак по-прежнему остаётся начальником урправления благоустройства города Рязани.

Юрий Фурфурак, начальник управления благоустройства администрации Рязани, останется под домашним арестом. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следствия 15 августа принял Мещанский районный суд Москвы. Уголовным делом с участием чиновника занимается следственный департамент МВД России под надзором Генпрокуратуры.

До 19 ноября, как и Фурфураку, домашний арест продлён гендиректору ООО «ФГК» Евгению Алексееву, сообщает «Vidsboku» со ссылкой на суд. Упомянутая фирма поставляла в Рязань ту самую коммунальную технику, на закупке которой из бюджета, по данным МВД, украли более 15 млн рублей.

Аналогичная мера пресечения выбрана для Владимира Арцыбашева. В Рязанской области он работал советником бывшего вице-губернатора Игоря Грекова, который сам теперь под следствием. Именно Арцыбашева при возбуждении уголовного дела называли центральной фигурой коррупционной схемы.