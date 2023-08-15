Проектировать мост-дублер через Оку под Рязанью будет «Институт Гипростроймост»

Ранее опубликованный эскиз моста-дублера через Оку от ОАО «Институт Гипростроймост».

Контракт на проектирование моста-дублера через Оку под Рязанью заключен с московским ОАО «Институт Гипростроймост». Такая информация появилась на сайте госзакупок, где Дирекция дорог Рязанской области ранее разместила открытый конкурс с максимальной ценой 394,5 млн рублей.

Согласно опубликованному протоколу, победитель конкурса предложил выполнить работы за 295,9 млн рублей — на 25% дешевле изначально обозначенной суммы. Тот же «Гипростроймост» рисовал эскиз сооружения и готовил документацию по планировке территории на размещение мостового перехода, для чего, очевидно, понадобились определенные изыскания. Эту документацию со схемами развязок, реконструируемых и строящихся дорожных участков и объектов утвердило Минтранспорта РФ. Она же стала поводом для беспокойства жителей села Дядьково, которые опасаются, что оживленная трасса изменит их жизнь в худшую сторону. На другом берегу Оки трасса выйдет почти ровно между Шумашью и Дубровичами.

Поспорить со столичной фирмой решили несколько организаций. Три заявки комиссия по осуществлению закупки одобрила, а три другие — забраковала. В ФАС поступала жалоба насчет несправедливого (по мнению заявителя) порядка оценки заявок, из-за чего процедуру формально приостанавливали. Тем не менее, результат оказался предсказуем.

КП-Рязань писала, что протяженность мостового перехода заказчиком обозначена 6,37 км с пометкой «уточнить проектом». Длина самого сооружения составит 1,3 км, а остальное — это транспортные развязки и подъезды, которые потребуют строительства еще одного моста (через ручей Быстрец) и двух путепроводов.