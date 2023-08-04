Приостановили тендер на проект строительства моста-дублера через Оку в Рязани

Эскиз нового моста через Оку под Рязанью. Фото: giprostroymost.ru.

1 августа приостановлено определение подрядчика на проектно-изыскательские работы для строительства моста через Оку. Речь идет о возведении моста-дублера. Причина приостановки тендера – жалоба в рязанское УФАС от ООО «Проектно-реставрационная компания Таласса».

В частности, по мнению ООО, заказчик - ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» - ограничивает круг других участников закупки, которые имеют опыт работ на выполнение проектных и проектно-изыскательных работ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, в том числе выполненных под ключ. Заказчик принимает к оценке только работы по проектированию автомобильных дорог, искусственных сооружений и транспортных развязок на них.

«При проектировании мостового перехода у участников закупки должен быть опыт не только по проектированию автомобильных дорог, например, но и линейных объектов. Полагаем, что порядок оценки заявок, установленный заказчиком, значительно сужает круг возможных участников закупки», - говорится в жалобе.

Компания «Таласса» просит УФАС рассмотреть жалобу по существу, провести внеплановую проверки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений.

В середине июля 2023 года дирекция дорог Рязанской области объявила открытый конкурс на проектно-изыскательские работы для строительства мостового перехода через реку Ока. На проект выделили 394,5 млн рублей (читать подробнее).