Мост-дублер через Оку — не только мост. Появился заказ на проект почти за 400 млн рублей

Эскиз нового моста через Оку под Рязанью. Фото: giprostroymost.ru

Дирекция дорог Рязанской области, подведомственная региональному минтрансу, объявила открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства мостового перехода через реку Ока. Речь идет о том самом мосте-дублере, после открытия которого планируется закрыть на реконструкцию Солотчинский мост. С одной стороны он выйдет к селу Дядьково, с другой — на «спасскую» трассу между Шумашью и Дубровичами.

На проект выделено 394,5 млн рублей. Начать строительство объекта предварительно планируется в 2024 году, а закончить - в 2027-м.

Заказчик требует при разработке проекта использовать обоснования инвестиций, которые готовило московское ОАО «Институт Гипростроймост». Именно в этих материалах содержались схемы детальные планировки территории с двумя развязками, которые КП-Рязань публиковала.

Протяженность мостового перехода обозначена 6,37 км с пометкой «уточнить проектом». Длина самого сооружения составит 1,3 км, а остальное — это транспортные развязки и подъезды, которые потребуют строительства еще одного моста (через ручей Быстрец) и двух путепроводов.

Также проект должен предусматривать реконструкцию 0,6 км дороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово и 1,6 км дороги Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.

Проектировщик должен составить смету и определить стоимость работ. Как указано описании объекта закупки, в ценах почти двухлетней давности (III квартал 2021 года) строительство моста-дублера оценивалось в 18,5 млрд рублей. Теперь эта сумма, конечно, будет гораздо больше.

Ранее был опубликован эскиз моста-дублера, а очертания мостового перехода уже нанесены на карты «Яндекса».