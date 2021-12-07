Опубликована схема моста-дублера через Оку под Рязанью с двумя развязками

На обозначенном красным участке проводились изыскательские работы. Этот вариант и выбран для строительства моста.

Администрация Рязанского района опубликовала проект строительства моста через Оку с двумя развязками. Сюда же входит реконструкция участков дорог, к которым через развязки примыкает основная трасса, включая сам мост. Протяженность этой трассы от одних съездов до других – около 5,5 километра.

В частности, прилегающие к развязке со стороны Рязани участки улиц Грачи и Центральной планируется реконструировать, расширив до четырех полос и оборудовав барьерным ограждением. Именно на стыке этих улиц и развернутся масштабные работы. Кстати, сюда же в перспективе должно примкнуть продолжение Северного обхода Рязани.

Так будет выглядеть развязка в селе Дьдьково. Дорога направо уходит к мосту.

Интересно, что съезд на улицу Ленпоселок (к Дядьковскому затону) в проекте обособлен от развязки и обозначен параллельно улице Грачи. Это ответвление потребует сноса ряда гаражей, хозпостроек и даже жилого дома. Если быть точнее, в списке объектов, подлежащих сносу, значится два жилых дома, но адрес указан у одного, - улица Ленпоселок, дом 1. Притом существует оговорка:

«Перечень объектов капитального строительства подлежит уточнению на стадии архитектурно-строительного проектирования», - дописано рядом с перечнем.

Отходящие от моста в обе стороны дороги будут с разделительной полосой. Дополнительно потребуется организовать переправу через ручей Быстрец. Помимо него в зону линейного объекта попадут ручей Гужовка и озеро Стужня. Сам мост должен подниматься над Окой на 14 метров.

На дорогу Рязань – Спасск-Рязанский новая трасса выйдет почти ровно между Шумашью и Дубровичами.