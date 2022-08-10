Солотчинскому мосту потребуется полная реконструкция с перекрытием движения

Солотчинский мост через Оку под Рязанью в обозримом будущем потребует полной реконструкции. Об этом врио губернатора Павел Малков заявил во время прямого эфира 10 августа, отвечая на вопросы жителей.

«Сейчас проводится обследование моста. И оно говорит, что через какое-то время потребуется реконструкция. Она, скорее всего, потребует перекрытия движения. Соответственно, у нас принципиально остро встает вопрос о строительстве моста-дублера», - сказал глава региона.

Малков отметил, что после завершения судебных процедур, связанных с прошлым неудачным ремонтом, на мосту планируется привести в порядок дорожное покрытие. Далее власти намерены вплотную заняться мостом-дублером и уже после его открытия провести полную реконструкцию Солотчинского моста.