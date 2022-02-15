Эскиз моста-дублера через Оку под Рязанью появился в сети

Московское ОАО «Институт Гипростроймост» показало, как будет выглядеть мост-дублер через Оку под Рязанью. Источник: giprostroymost.ru

Московское ОАО «Институт Гипростроймост» показало, как будет выглядеть мост-дублер через Оку под Рязанью. Смоделированное изображение опубликовано на официальном сайте генерального проектировщика сооружения. Вместе с ним – схема новой трассы с пунктирным обозначением продолжения Северного обхода.

Контракт заключен одновременно на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию моста через Оку длиной 1,3 километра и других элементов инфраструктуры новой 6-километрой трассы

Исходя из сообщения компании, между ней и Дирекцией дорог Рязанской области заключен контракт одновременно на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию моста через Оку длиной 1,3 километра и других элементов инфраструктуры новой 6-километрой трассы. Это, в том числе, мост через ручей Быстрец и путепроводы в составе двух транспортных развязок – со стороны Дядьково и трассы Рязань – Спасск-Рязанский.

В декабре 2021 года в открытом доступе появилась документация по планировке территории со схемами упомянутых развязок. Как оказалось, он требует сноса гаражей, хозпостроек и даже жилого дома в селе Дядьково. Губернатор Николай Любимов признавался, что вопрос с собственниками участков еще не решен. Дядьковцы, опасаясь негативных последствий реализации проекта (экологических, бытовых), призывали пересмотреть проект.