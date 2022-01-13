Жители Дядькова планируют выйти на митинг из-за нового моста

Жители Дядькова, выступающие против проекта строительства моста-дублера через Оку, планируют выйти на митинг. Об этом РИА «МедиаРязань» рассказали представители инициативной группы.

Граждане добиваются, чтобы подъезд к новому мосту был перенесен в другое место. По их мнению, строительство дороги внесет в их привычную жизнь необратимые изменения, усложнит ее и сделает менее комфортной.

«На перекрестке улиц Сережина гора и Большая без светофора сделать левый поворот будет очень сложно. Без расширения прилегающих улиц к улице Большая ничего не изменится. Для объезда города транзитным транспортом достаточно продлить Северную окружную дорогу за Дядьково, соединив с трассой М5. Для дальнейшего развития города мост конечно нужен», - рассказал «КП-Рязань» один из местных жителей.

Напомним, ранее в региональном Минтрансе сообщили, что при выборе места для строительства моста-дублера, учитывалось множество факторов. В 2022 году регион получит один миллиард рублей на строительство объекта. Переправа должна связать трассы Шереметьево-Гавердово и Рязань-Спасск. Со стороны Рязани дорога должна выйти на существующую дорожную сеть еще до Дядьковского затона.