Минтрансе рассказали, как выбирали место для моста-дублера через Оку

В региональном Минтрансе рассказали, что при выборе площадки для строительства моста-дублера через Оку, учитывался целый ряд факторов.

«Местоположение планируемого мостового перехода определено по результатам инженерных и экономических изысканий, а также моделирования транспортных потоков», - сообщили в ведомстве отвечая на запрос ИА «МедиаРязань».

В 2022 году регион получит один миллиард рублей на строительство моста-дублера. Переправа должна связать трассы Шереметьево-Гавердово и Рязань-Спасск.

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