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Рязанский депутат показал возможное расположение нового моста через Оку

В ходе проектирования могут произойти изменения
Антон КОНОВАЛОВ
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Появилась схема возможного расположения нового моста через Оку и дорог к нему. Опубликовал ее депутат Рязанской гордумы Роман Худяков.

Схема возможного расположения нового моста через Оку под Рязанью.

Схема возможного расположения нового моста через Оку под Рязанью.

«В ходе проектирования местоположение будущего моста может измениться» , - добавил Худяков.

Напомним, федеральный центр уже одобрил несколько крупных субсидий на объект, которые поступят в 2021-2023 годах: последняя – это 1,1 млрд рублей, до этого 2,7 млрд рублей и 6,7 млрд рублей. Предварительно строительство моста и подъездных дорог оценивается в 12 млрд рублей.

Судя по опубликованной схеме, все варианты предполагают выход на существующую дорожную сеть со стороны Рязани еще до Дядьковского затона.

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