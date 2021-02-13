Рязанский депутат показал возможное расположение нового моста через Оку

Появилась схема возможного расположения нового моста через Оку и дорог к нему. Опубликовал ее депутат Рязанской гордумы Роман Худяков.

Схема возможного расположения нового моста через Оку под Рязанью.

«В ходе проектирования местоположение будущего моста может измениться» , - добавил Худяков.

Напомним, федеральный центр уже одобрил несколько крупных субсидий на объект, которые поступят в 2021-2023 годах: последняя – это 1,1 млрд рублей, до этого 2,7 млрд рублей и 6,7 млрд рублей. Предварительно строительство моста и подъездных дорог оценивается в 12 млрд рублей.

Судя по опубликованной схеме, все варианты предполагают выход на существующую дорожную сеть со стороны Рязани еще до Дядьковского затона.

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