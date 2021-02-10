На мост через Оку под Рязанью из госбюджета выделят еще 1 млрд

Рязанской области одобрили еще 1,1 млрд рублей ассигнований из федерального бюджета на строительство моста-дублера через Оку. Дополнительное финансирование регион получит в 2022 году, сообщает региональное правительство со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова.

Ранее сообщалось о выделении 2,7 млрд рублей в 2021-2022 годах и почти 6,7 млрд рублей в 2023 году. Таким образом, федеральный центр уже покрывает львиную долю стоимости проекта: строительство моста длиной около 1 км и подъездных дорог протяженностью около 6 км предварительно оценивается в 12 млрд рублей.

«Какой бы сложной ни была экономическая ситуация, наш масштабный проект будет обеспечен финансированием», - высказался по этому поводу губернатор Николай Любимов.

Впрочем, согласитесь, важнее не сам факт выделения средств, а то, как их израсходуют.