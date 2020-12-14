Мост-дублер через Оку в Рязани оценили в 12 млрд рублей

Николай Любимов на прямой линии 14 декабря ответил на вопрос о строительстве моста-дублера через Оку под Рязанью. Напомним, он соединит дороги Рязань – Дядьково – Вышгород – Гавердово и Шумашь – Спасск-Рязанский.

Автор вопроса усомнился в необходимости нового моста, Любимов же заверил, что это стратегически важный для региона объект. Как и ранее, он сделал упор на пуск транзитного транспорта в обход города: от М5 «Урал» - в сторону Нижнего Новгорода и Владимира.

«Это достаточно большие потоки», - сказал губернатор.

Также Любимов заявил, что новый мост сильно пригодится, если по какой-то причине придется перекрывать существующий. То есть, по его мнению, это еще и вопрос транспортной безопасности.

Любимов сообщил, что строительство моста длиной около 1 км и подъездных дорог протяженностью около 6 км предварительно оценивается в 12 млрд рублей. Финансирование поступит из федерального бюджета. Проезд будет бесплатным.