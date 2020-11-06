Губернатор высказался о строительстве моста через Оку под Рязанью за 6,6 млрд рублей

Буклет, который рязанская делегация использовала на встрече в Минтрансе РФ, где обсуждалось строительство моста-дублера через Оку. Фото: ryazangov.ru

Николай Любимов высказался о строительстве моста-дублера через Оку, который свяжет дороги Рязань – Дядьково – Вышгород – Гавердово и Шумашь – Спасск-Рязанский. Стоимость объекта - примерно 6,6 млрд рублей. Чтобы получить эти деньги, правительство Рязанской области проводит торги на подготовку обоснования инвестиций с начальной ценой почти 100 млн рублей.

- Началась реальная работа по реализации «дорожной карты» строительства стратегически важного объекта. Новый мост существенно разгрузит рязанские дороги и улучшит транспортную ситуацию и сообщение Рязани с близлежащими муниципалитетами, - пишет со слов губернатора пресс-служба кабмина.

Напомним, разработчик обоснования инвестиций должен будет назвать стоимость моста более точно (окончательная станет известна уже при разработке проекта). Также должны быть обозначены сроки и этапы его строительства, конкретное место и решения, необходимые для его размещения. Завершить эту работу планируется до конца мая 2021 года.

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