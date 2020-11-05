Рязанцы начали высказываться против строительства второго моста через Оку

Днем в четверг, 5 ноября, в редакцию «Комсомольской правды» позвонил мужчина по имени Александр и высказал свое мнение относительно строительства второго моста через Оку в районе Рязани:

- Считаю, что сейчас не лучшее время тратить 100 миллионов рублей на изыскательские работы, также как не лучшее время тратить несколько миллиардов уже непосредственно на строительство. Существующий мост вполне справляется со своей задачей и если бы был проведен качественный ремонт, его пропускная способность была бы еще выше.

Другой комментарий мы получили по электронной почте от Руслана Комсулева:

- Определенно не хочу трассу в заливных лугах Канищева. Перекроют нам, жителям, путь к реке, где многие катаются на велосипедах, бегают ли просто гуляют. Но это лично мое мнению, мне дороги эти заповедные места.

Здесь нужно отметить, что по последней информации от властей региона, мост все-таки планируется строить ниже по течению Оки от существующего моста, т.е. ближе к микрорайону Песочня.

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Вместе с экспертами и официальными лицами «Комсомолка» рассмотрела разные варианты грядущего строительства (подробности).