Рязанская область заплатит 100 млн рублей тому, кто обоснует строительство второго моста через Оку

По всей видимости, мост дублер появится ниже по течению Оки от действующего моста.

На сайте госзакупок размещен тендер на подготовку экономического обоснования строительства второго моста через Оку в районе Рязани. Начальная цена тендера составляет 99,59 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, выигравшая организация должна озвучить предполагаемую стоимость моста, сроки и этапы его строительства, место размещения объекта и решений необходимых для его размещения.

В качестве начальных точек, которые должен будет связать мост, разработчику предлагаются дороги Рязань – Дядьково – Вышгород – Гавердово и Шумашь – Спасск-Рязанский. Но представлено должно быть не менее трех вариантов.

Аукцион состоится 3 декабря.

Работа разделена на два отчетных этапа – 21 декабря и 31 мая.

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