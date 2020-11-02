Где в Рязани могут построить новый мост через Оку

Мост - сложное гидротехническое сооружение. Фото: Павел АВЕРИН

Если раньше о необходимости второго моста через Оку, который разгрузит солотчинский, твердили только автомобилисты, то с недавнего времени разговоры о дублере стали вести на официальном уровне. «Комсомолка» поговорила с областными чиновниками и проектировщиками о том, где и с какой целью планируется построить новый мост.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Мост-дублер через Оку, который соединит северную часть области с областным центром, с центральной и юго-западной частями региона, даст выход во Владимирскую и Нижегородскую области. Планируемый мостовой переход обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в обход Рязани от федеральной трассы М-5 «Урал», что явно позитивно повлияет на ситуацию с перегруженностью городских дорог. К тому же пуск в эксплуатацию нового моста улучшит транспортное сообщение с прилегающими к областному центру селами.

- Местоположение мостового перехода через реку Оку будет определено по результатам инженерных и экономических изысканий, а также моделирования транспортных потоков, выполненных при подготовке обоснования инвестиций по строительству, - говорит зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, курирующий в том числе транспортные вопросы в Рязанской области.

Следует отметить, что ни он, ни его подчиненные в этом конкретном вопросе права на ошибку не имеют. Хотя бы из-за того, что строительство моста через реку Оку – это масштабный капиталоемкий проект, и его реализация возможна только с привлечением федеральных денег. При этом мостовой переход, по предварительным данным, будет включать в себя автодорогу протяженностью около 6,2 километра и, собственно, сам мост длиной около полутора километров.

На следующие два года «федералы» уже выделили денежные средства в размере 2,7 млрд. рублей. А в целом, по предварительным расчетам, ориентировочная стоимость строительства составит примерно 12 миллиардов.

Планируется заключить государственный контракт, предметом которого будет одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию столь крупного объекта. Поэтому до начала строительства необходимо подготовить обоснование инвестиций и получить положительное заключение технологического и ценового аудита.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Чтобы выяснить, где потенциально может быть построен мост-дублер через Оку, и обратились в фирму «Квантекс», занимающуюся транспортным моделированием.

- Мы создаем модели и в ходе изучения с учетом того где живут люди и куда они едут на работу, видим, как будут перераспределяться транспортные потоки, где будут заторы, какая будет скорость движения. Затем эти данные мы передаем властям, которые и принимают решение, - пояснил директор Павел Логинов.

Логика, по его словам, в данном случае проста: раз дают федеральные деньги, значит новый мостовой переход будет строиться в интересах трассы М5 «Урал». Замысел центральной власти таков: автомобильные потоки, текущие со стороны либо Москвы, либо Шацка, минуя Рязань, по мосту-дублеру должны уходить на север – на Владимир. Сегодня ситуация иная: большегрузный транзитный транспорт двигается через столицу рязанского региона.

- Вывести его из областного центра было бы интересно «федералам». Именно эта мысль, как мы полагаем, и станет ключевой при проектировании, - констатирует Логинов.

Вместе со специалистами фирмы «Квантекс» мы рассмотрели целый ряд вариантов строительства мостового перехода. По мнению специалистов «Квантекс», основных вариантов пять.

Первый: от М5 в Рыбновском районе – вокруг Рыбного – на Заокское – мимо Шумаши – выход на трассу на Спас-Клепики.

Второй: от М5 в Рыбновском районе – вокруг Рыбного – выход на Северный обход Рязани – с точки примыкания на Заокское – мимо Шумаши – выход на трассу на Спас-Клепики. Второй более реальный, нежели первый – поток городских машин через Северный обход уйдет на Заокское.

Вариант третий: от ближайшей к Оке точки Северного обхода – на дорогу между Заокским и Шумашью, далее, как в первых двух вариантах.

Четвертый: от М5 в районе Турлатова – Дядьково – выход на трассу на Спасск- Рязанский – налево на трассу на Спас-Клепики возле Шумаши.

Пятый вариант: от Северного обхода в районе Быстрецкой улицы – выход на трассу на Спасск- Рязанский – налево на трассу на Спас-Клепики возле Шумаши.

Все пять вариантов рассчитаны с расчетом выхода с трассы М5 «Урал» на Владимир.

- Есть план: трасса Спас-Клепики – Рязань станет федеральной, и уже в этом качестве соединит Рязань с Владимиром. Тогда новый мост через Оку будет частью федеральной трассы, - конкретизировал Логинов.

В заключение подчеркнем, что Рязань – не Венеция. Мост построят всего один.

НАРОД НЕ ВЕРИТ ИЛИ НЕ ЗНАЕТ?

Автомобилистам мост, безусловно, нужен. А вот как отнесутся к такому подарку властей жители населенных пунктов, через которые теоретически может пройти федеральная трасса, мы решили узнать на месте. Как оказалось, люди в подавляющем большинстве об инициативе ничего не знают. А если и слышали, то в благие намерения властей не верят.

Так, в Шумаши жители, стоявшие в очереди к передвижной машине ФЛГ, высказали две мысли: во-первых, от нашего мнения ничего не зависит и во-вторых, главное – федеральная дорога не должна проходить по селу. Они были очень удивлены, узнав, что концепция строительства крупных трасс давно изменилась – они по возможности проходят вне населенных пунктов.

В Заокском своим мнением с нами поделилась глава администрации поселения Нина Судачкова. К идее Нина Ивановна относится настороженно:

- Заокское и Коростово – как одна семья, дорога нам весь уклад жизни поломает.

А о перспективах продажи молока прямо на трассе здесь говорят так:

- Мужики у нас не работают, они за счет жен и молока нормально живут. А точки продаж у нас уже много лет одни и те же.

В Дядькове, где также, согласно планам, может пройти федеральная трасса, жители округляют глаза, а в сельской администрации не скрывают своего скептицизма. Например, местный юрист Марина Журавская не уверена, что на деле все будет столь же красиво и складно, как на бумаге.

В целом во время поездки не отпускала фраза «Народ безмолвствует» из последней сцены трагедии «Борис Годунов». Но нам думается, что люди не спешат комментировать не от неверия, а от незнания. Как только власти определятся с местом строительства моста-дублера, глас народа мы еще услышим.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогие читатели! А как вы считаете, нужен ли Рязани мост-дублер? И если да, то какое место вы считаете наиболее приемлемым для строительства? Своим мнением и вариантами вы можете поделиться с нами по телефону: (4912) 95-78-86 или по электронной почте kp-62@list.ru (с пометкой Новый мост).