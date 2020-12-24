Какие средства из федерального бюджета Рязанская область получит в 2021 году на дорожную деятельность, рассказали в региональном правительстве. Решение комиссии Федерального Собрания РФ о выделении дополнительных трансфертов озвучил ее сопредседатель, депутат Госдумы Андрей Макаров.Упомянуты следующие объекты и суммы:- мост через реку Лыбедь в Рязани (реконструкция) - 70 млн. рублей;- дорога от трассы «Рязань-Скопин» - Ровное - Взметнево - Мельгуново - подъезд Матчино - Агарково (строительство) – 90 млн. рублей;- дорога Рыбное (от М-5 «Урал») - Пальные - Пионерский - Большое Жоково (реконструкция) - 30 млн. рублей;- дорога от трассы «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Секиотово – Мельгуново (реконструкция) – 200 млн рублей.Также в 2023 году Рязанской области выделят почти 6,7 млрд рублей на строительство моста через Оку и 120 млн. рублей на развитие автоматизированной системы управления дорожным движением в Рязани.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!