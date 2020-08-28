Где появится мост-дублер через Оку?

На Солотчинском мосту движение практически непрерывное. Фото: Павел АВЕРИН

Все громче и громче слышны разговоры о втором мосте через Оку возле Рязани. Любой автомобилист, попавший в час пик на Солотчинский мост – именно так именуют в народе солидное гидротехническое сооружение, дублер которого должен появиться через несколько лет – понимает всю необходимость реализации этого дорогостоящего проекта.

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЗРЕЛА

Губернатор Николай Любимов неоднократно утверждал, что для региона крайне необходимо строительство моста-дублера через Оку, который соединит северную часть Рязанского края – Мещеру – с областным центром, с центральной и юго-западной частями области, даст выход во Владимирскую и Нижегородскую области. При этом планируемый мостовой переход обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в обход Рязани от федеральной трассы М5 «Урал», что позитивно повлияет на ситуацию на дорогах города.

Кроме того, строительство мостового перехода улучшит транспортное сообщение с прилегающими к Рязани населенными пунктами. Какими же и как? Солотча, Заборье, Ласково – и так вплоть до Клепиков, давно облюбованы горожанами как место отдыха, сбора грибов и ягод. В настоящее время семимильными шагами разрастается Алеканово – коттеджных поселков становится все больше. Рязанцы стали жить явно лучше, пусть иногда и за счет кредитов, в семье зачастую появляется по две машины. А обжитые старшим поколением курортников места молодежь и рязанские креаклы – креативный класс – запросто меняет на полудикие уголки Мещеры, коих в Спасском районе на сей момент еще предостаточно.

Надо отдать должное, в этом году дорога от Рязани до Спасска-Рязанского стала похожа на взлетную полосу, как шутят автомобилисты, вероятно, к проводимому в Дубровичах «Авиадартсу». А если серьезно, региональные власти наконец-то вспомнили, что Циолковский, не в пику губернатору будет сказано, родом все-таки из Ижевского, а в Калуге напрасно его считают своим земляком.

ВЫБОР МЕСТА КАК ДИЛЕММА

– Надо понимать, что строительство данного мостового перехода – это масштабный капиталоемкий проект, его реализация планируется преимущественно за счет средств федерального бюджета, – пояснил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий. – До начала строительства необходимо провести экономические изыскания и технико-экономическое обоснование проекта, подготовить документацию по планировке территории и разработать проектную документацию, согласно которой будут определены сроки выполнения работ и сметная стоимость строительства.

Мост – сложное гидротехническое сооружение. И дешево стоить не может. Фото: Павел АВЕРИН

Местоположение планируемого моста, количество полос движения и другие основные технологические и конструктивные решения будут определяться по результатам инженерных и экономических изысканий.

– Разрабатывается модель агломерации, затем мост рисуется в разных местах, смотрим, как распределяются транспортные потоки, и на основании этого рассчитываем социально-экономический эффект, – пояснил Александр Зацепин, директор по развитию фирмы, занимающейся транспортным планированием и моделированием. – Понятно, что дублер должен быть подальше от существующего моста, а с другой стороны – недалеко от Рязани, ведь основная потребность в нем находится у жителей областного центра. Были планы по продлению Северного обхода за Дядьковом и выхода на трассу М5, вполне логично, чтобы именно в этом месте был новый мост.

На наш вопрос Зацепин ответил, что абсолютно все проектные работы по такому типу строительства составляют 5-10% от общей стоимости.

В заключение хочется вспомнить слова Остапа Бендера о том, что «лед тронулся»: в настоящее время из федерального бюджета на строительство выделены денежные средства в размере 2,7 млрд рублей на 2021-2022 годы. Приблизительная стоимость всего проекта около 12 млрд рублей. Напомним, что Солотчинский мост построили в ударном темпе за пятилетку…

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