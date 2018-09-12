Подрядчик, выполняющий ремонт Солотчинского моста: Неровные участки мы доработаем, и «прыжков» не будет

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-12T17:50:36+03:00

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В августе для рязанских автолюбителей замаячил свет в конце туннеля - на мосту через Оку открыли четверть ремонтируемой дороги. Но восторг длился недолго, потому как качество нового асфальта многих разочаровало. «КП»-АЗС» выяснила у подрядчика, в чем причина.

«Не покрытие, а стиральная доска»

В первые часы после открытия отремонтированной части полотна в сети появились негативные отзывы о новом асфальте. Автор первого ролика подписал его так: «Это не покрытие, а стиральная доска». Его пост своими комментариями поддержала почти сотня недовольных рязанцев. Вот некоторые из них:

- Такое ощущение, что не катком утрамбовывали, а ущербной прыгалкой для тротуаров.

- Ну, вообще-то дорога действительно не очень ровная. Еще скаты непонятные. Местами выше, местами ниже, как на каруселях едешь.

- Покрытие ужасное, едешь со скоростью 40 километров в час, как по стиральной доске. Что будет, когда мост полностью откроют? Есть риск потерять контроль на неровной дороге. Да и сама неровность быстро разрушится.

Некоторые автолюбители не унывают и пытаются шутить, позитивно мыслить:

- Надеюсь, это первый слой из двух.

- Это так задумано, для уменьшения аквапланирования в сырую погоду. Так за границей обочины режут, чтоб водитель не заснул.

Более педантичные просчитали, сколько денег выложил минтранс. Автор этого комментария не поленился и поделил стоимость контракта в 271,5 млн рублей на рабочие дни.

- Вот так выглядит ремонт стоимостью один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча рублей в день. Довольными таким ремонтом могут быть только имбицилы, ну или владельцы «АльянсДорСтрой», чьи работники ковыряют бетон любительскими перфораторами за 6 тысяч рублей, за которыми мне довелось понаблюдать.

«Есть участки, которые нужно доработать»

Чем вызвано такое качество покрытия и примет ли работу заказчик, то есть рязанский минтранс? Как мы помним, с приходом в регион новой власти в прошлом году подрядчиков заставили переделывать несколько свежеуложенных асфальтом городских дорог в Дашково-Песочне и Приокском. За разъяснением в первую очередь мы обратились в ООО «АльянсДорСтрой», который выполняет капитальный ремонт на Солотчинском мосту.

- Не стоит путать асфальт и полимерный бетон. Скорее всего, люди жалуются на полимерный бетон, который укладывается на этой части дороги. Следует понимать, что это не строительство нового покрытия, а ремонт существующего. Старое покрытие осталось, а на него уложили новый слой полимерного бетона, поэтому рельеф сохраняется.

Да, есть места, которые нужно доработать. Еще один слой полимерного бетона мы класть не планируем, но эти участки обязательно доработаем и «прыжков», на которые жалуются люди, больше не будет. Мы сознательно открыли эту часть моста, чтобы начать работу на другом участке, - рассказал представитель подрядчика Антон Кузнецов.

Кстати, полимерный бетон для рязанцев в новинку.

- Это первый опыт применения полимерного покрытия в таких масштабах не то что в Рязани, а в России. Другую технологию на этом мосту просто нельзя было применить, - пояснил Антон Анатольевич.

Полностью завершить ремонт обещают в ноябре. Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Гарантийный срок полимерного бетона составляет 10 лет, а значит, в течение этого времени подрядчик обязан устранять любые дефекты за свой счет.

- Если гарантия составляет 10 лет, то срок эксплуатации поставщики заявляют более 10 лет, а по факту мы увидим сами. То же самое и с автомобилем - на новую машину дают гарантию 5 лет, а сколько она прослужит, зависит от владельца и ухода.

В то же время профессиональный транспортник Александр Степанов озвучил свое мнение «КП»-АЗС»:

- Внешне асфальт выглядит хорошо, но трясет на нем, как на стиральной доске, и это еще у меня, в неплохой иномарке. В машинах попроще неровность чувствуется гораздо сильнее. Хотя требования к ровности асфальта для мостов выше, чем для обычной дороги. Просто потому что когда покрытие на мосту уложено криво, оно разрушается гораздо быстрее, чем на трассе. Если все оставить, так как есть, уже скоро мост через Оку придется чинить заново.

Тем временем столь активная на прошлых этапах ремонта моста группа рязанского минтранса в соцести отмалчивалась. А потому мы сделали официальный запрос.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев ответил так:

- Неровности в местах шарнирных вставок через каждые 32 метра вызваны износом существующей бетонной поверхности, развившегося за период 45 лет эксплуатации моста. Полимерное покрытие повторяет поверхность бетонного основания и нивелирует неровности в определенных пределах. Некоторая волнистость покрытия вызвана технологией ручного нанесения полимерного покрытия и высокой температурой бетонной поверхности (до +37 C) в начале августа, при которой во время нанесения происходит ускоренная полимеризация компонентов покрытия. Во время проведения ремонта в технологию нанесения покрытия были внесены изменения, позволяющие минимизировать влияние неровностей существующей бетонной поверхности и температурных режимов.

В подтверждение слов подрядчика в министерстве нам также заявили, что на открытом отремонтированном участке все дефекты еще будут устраняться в течение ремонта моста. Также нам пояснили, что на эстакадной части уложено полимерное покрытие, а в русловой части – асфальтобетон. Видимо, именно полимерное покрытие, которое в новинку рязанским автомобилистам, и вызвало непонимание.

Испытания на плотность и адгезию

У некоторых автолюбителей возник вопрос к технике, которую применяли при дорожных работах на мосту. В министерстве рассказали, что при укладе асфальтобетона в русловой части моста применяли обычные средства – асфальт укладчик и катки. А полимерное покрытие, согласно технологии нанесения, укладывали вручную.

Мы не могли не поинтересоваться, как будут принимать выполненную подрядчиком работу на мосту, на что обратят внимание.

- Минтранс Рязанской области при приемке работ будет обращать внимание на соблюдение технологии, сроков и качества выполненных работ. Основные критерии при оценке работ подрядчика – соответствие проектной документации и качество нанесения покрытия, в том числе ровность. Будут проводиться испытания на плотность уложенного асфальтобетона и адгезию (прочность сцепления) полимерного покрытия к бетонному основанию. Кроме того, регулярно ведется контроль за прочностью восстановленных полимерным ремонтным составов участков существующей бетонной поверхности.

В министерстве заявили, что примут работы, только отвечающие вышеперечисленным критериям.

- Покрытие, не отвечающее требованиям проекта и нормативных документов приниматься не будет, - заверил министр.

Что ж, сталось подождать еще пару месяцев, и автомобилисты сами смогут убедиться в качестве укладки нанесенного покрытия на мосту.

КСТАТИ

Последний раз дорожное покрытие на Солотчинском мосту меняли восемь лет назад. А эстакадную часть не ремонтировали с момента постройки в 1972 году.