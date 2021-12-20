Губернатор Любимов настоял на необходимости моста-дублера через Оку

Губернатор пообещал, что мост-дублер через Оку «обязательно будет закольцован и выведен, в том числе на М-5 «Урал». Пока до этого далеко.

Губернатор Николай Любимов высказался о строительстве моста-дублера через Оку под Рязанью. В ответ на один из вопросов на пресс-конференции 20 декабря он настоял на том, что новая переправа необходима.

«То, что он необходим, давно не обсуждается. У нас один через Оку мост, который в начале 70-х построен, и если, не дай бог, случится что-то с этим мостом, вы сами знаете, какая ситуация... Даже при ремонте моста были огромные проблемы с пробками», - изложил один из аргументов Любимов.

На замечание о том, что мост упирается в региональные дороги и, вероятно, не освободит город от транзитного транспорта губернатор пообещал, что объект «обязательно будет закольцован и выведен, в том числе на М-5 «Урал».

«Он нужен, чтобы связать еще одной веткой западную и восточную части региона, обеспечив выход на Владимирскую и Нижегородскую области, Мордовию даже», - повторил изначально излагаемую властями мотивацию.

Также Любимов заявил, что областное правительство сделает все, чтобы вреда для экологии и людей не было. Вместе с тем он признался, что вопрос с собственниками участков в Дядькове, на которых планируют построить одну из развязок, пока не решен.