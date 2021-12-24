Будущий мост-дублер через Оку под Рязанью нанесли на карты «Яндекса»

На картах «Яндекса» появился мост-дублер через Оку, относительно которого даже пока не определены точные сроки строительства.

На картах «Яндекса» появился мост-дублер через Оку, относительно которого даже пока не определены точные сроки строительства. Тем не менее, переправу вместе с подъездами к ней уже нанесли на местность пунктиром.

Обращает на себя внимание отсутствие на карте проектируемых развязок как со стороны села Дядьково, так и со стороны Дубровичей. При этом, согласно ранее опубликованному детальному плану территории, развязки будут, а одна из них даже потребует сноса существующих объектов недвижимости.

Весной 2021 года строительство моста и подъездных дорог к нему предварительно оценивалось в 12 млрд рублей. На недавней пресс-конференции губернатор настоял на необходимости реализации проекта, пообещав, что объект будет закольцован с обходами Рязани и выведен на транспортные магистрали, в том числе на М-5 «Урал».