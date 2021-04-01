Где построят мост-дублер через Оку под Рязанью, решит экспертиза

Где построят мост-дублер через Оку под Рязанью, решится в июне 2021 года. Пока проектные работы находятся на этапе экспертизы, а именно – обоснования инвестиций.

«Это необходимо сделать, чтобы получить федеральное финансирование», - заявил депутат Рязоблдумы Сергей Гришков со ссылкой на главу регионального минтранса Вадима Решетника.

Вопрос о мосте-дублере Гришков задал министру на правительственном часе 31 марта. Решетник пояснил, что место для нового объекты выберут как раз по результатам экспертизы.

Напомним, Рязанской области уже одобрили несколько крупных субсидий из федерального бюджета, которые должны поступить в 2021-2023 годах: в феврале 1,1 млрд рублей, до этого 2,7 млрд рублей и 6,7 млрд рублей. Предварительно строительство сооружения и подъездных дорог к нему оценивается в 12 млрд рублей. Варианты расположения моста ранее публиковал депутат Рязгордумы Роман Худяков, все они предполагают выход на существующую дорожную сеть со стороны Рязани до Дядьковского затона, с другой стороны его соединят со спасской трассой (61К-011).

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