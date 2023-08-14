Участников пикета против реконструкции дороги под Рязанью вызвали в полицию.

Девятерых участников пикета, который прошел в селе Дядьково под Рязанью 13 августа, вызвали в полицию. Об этом сообщает издание Vidsboku. По словам жителей, в полиции спрашивали, с какой целью они вышли на пикет и откуда у них плакаты.

Через населенный пункт планируют проложить проектируемый путь к мосту-дублеру через Оку. Здесь будут расширять дорогу и строить развязку.

Пикет прошел под лозунгами: «Мы против реконструкции дороги по селу», «Мы за строительство моста-дублера». То есть люди не выступают против моста, но считают, что оживленная трасса окажется прямо перед их окнами, и не в восторге от такой перспективы. По их мнению, мостовой переход можно организовать иначе. У областных властей мнение иное - проект разрабатывается именно с одной из развязок в Дядькове.